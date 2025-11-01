Social media
Saturday, 1.11.2025
Jeff Zeuschner
Rural

Herds head back to Myrtleford for spring special cattle sale

Infrastructure and Transport

Mt Buffalo Chalet to help house regional workers

Community

Club still pursuing funds for facilities

Council

Petitioners' focus on future of Mummery Road land

Tourism

Snow blankets alpine resorts

Council

Council considers $39m budget, with a 3% rise in rates

Events

Astronaut to put you in space

Council

Myrtleford landfill costs blow-out by $300,000

Cricket

Henderson new president at MBUCC

Cricket

Mt Beauty club nets state funding for facility improvements