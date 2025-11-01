Digital Editions
Digital Editions
Digital Editions Archive
News
All News
Arts and Entertainment
Business
Community
Council
Education
Emergency Services
Environment
Events
Health
Infrastructure and Transport
Opinion
People and Lifestyle
Police and Courts
Politics and Government
Regional
Rural
Special Features
Tourism
Youth
Sport
All Sport
Basketball
Bowls
Cricket
Cycling
Football
Golf
Horse Racing
Motorsport
Netball
Soccer
Swimming
Tennis
Real estate
North East Property Guide
Real Estate View
Publications
Euroa Gazette
Ovens Murray Advertiser
Alpine Observer
Myrtleford Times
Mansfield Courier
North East Living Magazine
North and Goulburn Murray Farmer
Southern Farmer
Regional Extra
Special Publications
North East Media
Directory
GO
Sign in
Subscribe
Social media
Sign in
Subscribe
Sign in
Subscribe
News
Digital Editions
Sport
Community
Rural
Real estate
Events
Saturday, 1.11.2025
Digital Editions
Digital Editions
Digital Editions Archive
News
All News
Arts and Entertainment
Business
Community
Council
Education
Emergency Services
Environment
Events
Health
Infrastructure and Transport
Opinion
People and Lifestyle
Police and Courts
Politics and Government
Regional
Rural
Special Features
Tourism
Youth
Sport
All Sport
Basketball
Bowls
Cricket
Cycling
Football
Golf
Horse Racing
Motorsport
Netball
Soccer
Swimming
Tennis
Real estate
North East Property Guide
Real Estate View
Publications
Euroa Gazette
Ovens Murray Advertiser
Alpine Observer
Myrtleford Times
Mansfield Courier
North East Living Magazine
North and Goulburn Murray Farmer
Southern Farmer
Regional Extra
Special Publications
North East Media
Directory
Social media
GO
Sign in
Subscribe
James Robinson
News
Back in business
Community
Public concerns remain after mining info night
Politics and Government
Haines, mayor meet with Treasurer to discuss funding
Sport
Tigers pounce on Bright
Regional
Budget wish list before treasurer
Events
Horse cutting to ride back into Myrtleford
Education
Myrtleford P12's newest students
Bowls
Myrtleford hosts big bowls tournament
Soccer
Myrtleford Soccer Club ready for 2021 to kick off
Sport
Painful lockdown
Read more