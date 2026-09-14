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Several long-standing records were broken during Marian College’s fortnight of athletics events.
This year track and field events took on a new format due to the wet weather and were staggered over a two week period.
NEW RECORDS
Ben McLean – Under 12 -13 Boys 1500m & High Jump.
Ben ran an outstanding 5:35.30, breaking Ben Buckingham’s 2004 record of 5:52.29.
He cleared 1.45m, equalling the current school record held by E. Wales (2010) and R. Harrington (1999).
Matilda Xerri – Under 14 Girls 1500m.
Matilda ran an incredible 5:44.86, breaking Hannah Jones’ 2000 record of 6:14.82.
Jade Hazeldine – Under 20 Girls 1500m.
Jade recorded a time of 5:52.33, breaking N. Hartkamp’s 1993 record of 6:03.47.
Milla Corcoran – Under 15 Girls Javelin.
Milla threw an impressive 25.20m, breaking Aime Antonello’s 2014 record of 23.20m.
Marian College Athletics Age Champions:
Under 12 – 13: Boys: Ben McLean. Girls: Ella Way.
Under 14: Boys: Charles Herbert. Girls: Millie Nobile.
Under 15: Boys: Douglas Greig. Girls: Milla Corcoran.
Under 16: Boys: Ashton McManus. Girls: Gemma Corcoran.
Under 17: Boys: Henry Burke. Girls: Gemma Bodsworth.
Under 20: Boys: Logan Bonacci. Girls: Jade Hazeldine.
Community results: 1st Romero Community, 2nd Gomez Community, 3rd Nagle Community.
SSV Ovens and Mitta Division 2026 Athletics Carnival
Albury - 3 September.
Team Rankings
Marian College students’ performance at the Ovens and Mitta regional athletics was nothing short of outstanding, our team achieving second overall.
The team consisted of 33 students.
Across the age groups as a team Marian College came:
1st - 12-13 Years.
2nd 14 Years.
3rd 15 Years.
2nd 16 Years.
2nd 17 Years.
2nd Open Combined.
Standout performances (1st Place)
Girls Open 3000 m - 1st Matilda Xerri 11:46.67.
Girls 15 Years Triple Jump – Milla Corcoran 9.95m.
Girls 14 Years 100 Meter Dash – Millie Noble 13.79.
Girls 12-13 800m – Ella Way 2:55.80.
Boys 12-13 800m – Ben McLean 2:37.92.
Girls 14 Years 800m – Matilda Xerri 2:40.77.
Boys 14 Year 800m – Charles Herbert 2:25.12.
Girls 17 Years 800m – Claire McDonald 2:46.81.
Girls 16 Years High Jump – Gemma Corcoran 1.31m.
Boys 12-13 Years Javelin Throw 600 – Claye Corcoran 29.86.
Girls 15 Years 200 Meter Dash – Milla Corcoran 30.23.
Boys 16 Years High Jump – Jesse Way 1.66m.
Girls 17 Years Discus 1 kg – Claire McDonald 19.94m.
Boys 12-13 Years 1500m – Ben McLean 5:25.67.
Girls 14 Year Olds 1500m – Matilda Xerri 5:36.67.
Girls 15 Years Long Jump – Milla Corcoran 4.28m.
Boys 17 Years 1500m – Henry Burke 5:19.89.
Girls 14 Years 400m – Millie Noble 1:05.48.
Girls 16 Years 400m – Gemma Corcoran 1:14.09.
Girls 15 Years 400m – Milla Corcoran 1:10.10.
Girls 15 Years Javelin 500g – Milla Corcoran 18.80m.
Girls 17 Years Shot Put 3kg – Shayla Power 8.38m.
Boys 12-13 Years Triple Jump – Dylan Read 9.45m.
Girls 17 Years 400m – Claire McDonald 1:08.08.
Boys 12-13 Years 4x100m Relay - 58.19.
Boys 14 Years 4x100m Relay - 55.67.
Regional Age Champion results
Girls 12-13 Years - 3rd Ella Way.
Girls 14 Years - 1st Millie Noble.
Girls 15 Years – 1st Milla Corcoran.
Girls 16 Years – 3rd Gemma Corcoran.
Girls 17 Years – 2nd Claire McDonald.
Open Female – 1st Matilda Xerri.
Regional Age Champion results (Boys)
Boys 12-13 Years – 1st Ben McLean.
Boys 14 Years – 4th Charles Herbert.
Boys 16 Years – 1st Ashton McManus.